0
0
2
НОВОСТИ

Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы

15:45 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд арестовал пять человек, обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве, сообщает канал судов общей юрисдикции столицы.

«Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе следствия, Станислав Хамидулин был завербован спецслужбами Украины. Через интернет он нашел сообщников, пообещав им деньги и став главой этой преступной группы. Далее обвиняемые приехали в аэропорт Остафьево в Новой Москве, где подожгли вертолет. Он был уничтожен огнем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 30.04.2024
США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро
0
158
13:30 30.04.2024
Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
0
295
13:20 30.04.2024
Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
0
261
13:10 30.04.2024
На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду
0
263
12:20 30.04.2024
Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
0
341
12:10 30.04.2024
За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев
0
327
11:20 30.04.2024
Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт
0
385
09:40 30.04.2024
На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей
0
414
09:35 30.04.2024
На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»
0
439
09:30 30.04.2024
Ночью ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму - Рогов
0
543

Возврат к списку