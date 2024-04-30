Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы
15:45 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе следствия, Станислав Хамидулин был завербован спецслужбами Украины. Через интернет он нашел сообщников, пообещав им деньги и став главой этой преступной группы. Далее обвиняемые приехали в аэропорт Остафьево в Новой Москве, где подожгли вертолет. Он был уничтожен огнем.
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