Председатель КНР сказал, что нужно сделать для урегулирования первопричин кризиса на Украине

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что необходимо создать сбалансированный и эффективный механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Об этом он заявил в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.

«Для урегулирования первопричин кризиса на Украине необходимо инициировать создание нового сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности», — приводит его слова агентство Синьхуа.