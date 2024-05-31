Киев ищет поддержки стран Азии перед конференцией в Швейцарии - СМИ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев активизировал усилия по получению поддержки от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в преддверии мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.



По ее информации, Киев направит делегацию высокого уровня на форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», несмотря на то, что повестка мероприятия в основном будет касаться не украинского конфликта, а ситуации в сфере безопасности в АТР. Такое решение Киева обусловлено его стремлением подтолкнуть не входящие в НАТО страны региона разорвать связи с РФ в преддверии швейцарской конференции по Украине.



В то же время, как пишет издание, усилия Украины по получению международной поддержки в развивающихся странах, включая государства АТР, подрываются тем, что внимание глобального Юга сейчас обращено не на украинский конфликт, а на ситуацию в Газе. Причиной этому стал тот факт, что многие страны Африки, Азии и Южной Америки традиционно поддерживают Палестину, тогда как Запад относится к числу союзников еврейского государства.



