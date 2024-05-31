Киев ищет поддержки стран Азии перед конференцией в Швейцарии - СМИ
14:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, Киев направит делегацию высокого уровня на форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», несмотря на то, что повестка мероприятия в основном будет касаться не украинского конфликта, а ситуации в сфере безопасности в АТР. Такое решение Киева обусловлено его стремлением подтолкнуть не входящие в НАТО страны региона разорвать связи с РФ в преддверии швейцарской конференции по Украине.
В то же время, как пишет издание, усилия Украины по получению международной поддержки в развивающихся странах, включая государства АТР, подрываются тем, что внимание глобального Юга сейчас обращено не на украинский конфликт, а на ситуацию в Газе. Причиной этому стал тот факт, что многие страны Африки, Азии и Южной Америки традиционно поддерживают Палестину, тогда как Запад относится к числу союзников еврейского государства.
НОВОСТИ
- 15:30 31.05.2024
- Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
- 15:20 31.05.2024
- Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия
- 15:20 31.05.2024
- Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев
- 15:10 31.05.2024
- В июне вступает в силу закон о некачественных коммунальных услугах
- 14:20 31.05.2024
- В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света
- 14:10 31.05.2024
- МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия
- 13:30 31.05.2024
- Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев
- 13:19 31.05.2024
- В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
- 13:10 31.05.2024
- ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ
- 12:30 31.05.2024
- Орбан считает, что переговоры о мире на Украине должны вести Россия и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать