0
0
134
НОВОСТИ

Киев ищет поддержки стран Азии перед конференцией в Швейцарии - СМИ

14:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев активизировал усилия по получению поддержки от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в преддверии мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

По ее информации, Киев направит делегацию высокого уровня на форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», несмотря на то, что повестка мероприятия в основном будет касаться не украинского конфликта, а ситуации в сфере безопасности в АТР. Такое решение Киева обусловлено его стремлением подтолкнуть не входящие в НАТО страны региона разорвать связи с РФ в преддверии швейцарской конференции по Украине.

В то же время, как пишет издание, усилия Украины по получению международной поддержки в развивающихся странах, включая государства АТР, подрываются тем, что внимание глобального Юга сейчас обращено не на украинский конфликт, а на ситуацию в Газе. Причиной этому стал тот факт, что многие страны Африки, Азии и Южной Америки традиционно поддерживают Палестину, тогда как Запад относится к числу союзников еврейского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 31.05.2024
Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
0
36
15:20 31.05.2024
Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия
0
61
15:20 31.05.2024
Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев
0
60
15:10 31.05.2024
В июне вступает в силу закон о некачественных коммунальных услугах
0
85
14:20 31.05.2024
В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света
0
162
14:10 31.05.2024
МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия
0
190
13:30 31.05.2024
Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев
0
241
13:19 31.05.2024
В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
0
215
13:10 31.05.2024
ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ
0
317
12:30 31.05.2024
Орбан считает, что переговоры о мире на Украине должны вести Россия и США
0
281

Возврат к списку