Очередной пакет антироссийских санкций ЕС «конкретно не касается нефти, но касается СПГ» - еврокомиссар

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.