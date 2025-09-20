0
НОВОСТИ

С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее

09:00 20.09.2025 Источник: Интерфакс

Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве на следующей неделе, после летней погоды в понедельник с температурой до плюс 26, во вторник в столичный регион придет похолодание, в среду уже будет плюс 15, а с четверга - не выше плюс 13, что соответствует нормам октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу умеренная погода, вполне комфортная, температура плюс 16 - плюс 18 градусов. Это выше нормы примерно на 2-2,5 градуса - теплая погода. А вот дальше начнется период просто летней погоды. В воскресенье Москва окажется в так называемом теплом секторе циклона - переменная облачность, преимущественно без осадков, погоду будет определять воздух с юго-запада, со Средиземного моря", - сказал Вильфанд.

Ночная температура в воскресенье будет до плюс 11 - плюс 13 градусов, а днем - от плюс 20 до плюс 22, по области - до плюс 23 градусов.

