Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом
16:55 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На олимпийском отборочном турнире в Пекине Петросян заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. Для попадания на Олимпиаду спортсменкам надо было занять место не ниже пятого.
