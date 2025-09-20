0
Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом

16:55 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На олимпийском отборочном турнире в Пекине Петросян заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. Для попадания на Олимпиаду спортсменкам надо было занять место не ниже пятого.

