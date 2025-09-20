Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров

10:15 Источник: Интерфакс

Правительство Белоруссии продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 200 видов промышленных товаров, соответствующее правительственное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, ограничения введены в отношении широкого перечня промтоваров производственного и бытового назначения. В частности, в перечень включены автопогрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные, садовые и лесохозяйственные машины, легковые автомобили, тракторы, железнодорожные локомотивы, металлопрокатные станы, ткацкие станки, вагоны.

Также в списке котлы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, холодильники и морозильники, телефонные аппараты.

Кроме того, в перечень входят гипс, стерильные материалы для наложения швов, зубные и реконструирующие кость цементы, приспособления для стоматологического использования, лабораторные и диагностические реагенты.