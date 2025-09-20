Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
10:15 20.09.2025 Источник: Интерфакс
Правительство Белоруссии продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 200 видов промышленных товаров, соответствующее правительственное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
В соответствии с постановлением, ограничения введены в отношении широкого перечня промтоваров производственного и бытового назначения. В частности, в перечень включены автопогрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные, садовые и лесохозяйственные машины, легковые автомобили, тракторы, железнодорожные локомотивы, металлопрокатные станы, ткацкие станки, вагоны.
Также в списке котлы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, холодильники и морозильники, телефонные аппараты.
Кроме того, в перечень входят гипс, стерильные материалы для наложения швов, зубные и реконструирующие кость цементы, приспособления для стоматологического использования, лабораторные и диагностические реагенты.
НОВОСТИ
- 11:00 20.09.2025
- Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией
- 09:10 20.09.2025
- За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
- 09:00 20.09.2025
- С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
- 22:40 19.09.2025
- Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа
- 22:00 19.09.2025
- Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США
- 21:20 19.09.2025
- На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
- 21:01 19.09.2025
- Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября
- 20:40 19.09.2025
- Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса
- 20:00 19.09.2025
- В МОК подтвердили, что россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады
- 19:20 19.09.2025
- СВО пройдет, но востребованность в современной армии останется — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать