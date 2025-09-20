0
НОВОСТИ

Германия хочет «инициировать экстренную финансовую помощь» Палестине

12:23 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Реем Алабали-Радован заявила, что правительство Германии планирует предоставить экстренную помощь Палестинской администрации для предотвращения финансового краха.

«Палестинские территории переживают переломный момент, который определит, останется ли вообще хоть что-то, достойное признания в будущем. Во время моей поездки туда мне стало совершенно ясно, что Палестинская администрация находится на грани финансового краха, поскольку правительство Израиля не перечисляет налоговые поступления с мая. Мы в правительстве Германии едины во мнении относительно того, что мы хотим инициировать экстренную финансовую помощь Палестинской администрации», — сказала Алабали-Радован в интервью газете Der Tagesspiegel.

