В Белом доме планируют встречи Трампа с Зеленским, генсеком ООН и с президентом Сирии - WSJ
18:35 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным газеты, Трамп также может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем впервые за свой второй президентский срок. Даты возможных встреч пока не называются.
16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может провести встречу с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
