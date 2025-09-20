0
0
0
НОВОСТИ

В Белом доме планируют встречи Трампа с Зеленским, генсеком ООН и с президентом Сирии - WSJ

18:35 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп также может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем впервые за свой второй президентский срок. Даты возможных встреч пока не называются.

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может провести встречу с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:55 20.09.2025
Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом
0
262
16:30 20.09.2025
Рейтинг канцлера ФРГ Мерца поставил антирекорд - опрос
0
319
14:50 20.09.2025
Очередной пакет антироссийских санкций ЕС «конкретно не касается нефти, но касается СПГ» - еврокомиссар
0
397
14:20 20.09.2025
Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения
0
378
12:23 20.09.2025
Германия хочет «инициировать экстренную финансовую помощь» Палестине
0
499
11:00 20.09.2025
Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией
0
583
10:15 20.09.2025
Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
0
601
09:10 20.09.2025
За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
0
637
09:00 20.09.2025
С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
0
580
22:40 19.09.2025
Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа
0
857

Возврат к списку