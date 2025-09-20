Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией
11:00 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на седьмом съезде партии «Гражданский договор». Трансляции ведут местные телеканалы.
По его словам, сегодня сложно переоценить важность отношений с Россией. «Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным „, — сказал Пашинян.
