0
0
0
НОВОСТИ

Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией

11:00 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на седьмом съезде партии «Гражданский договор». Трансляции ведут местные телеканалы.

По его словам, сегодня сложно переоценить важность отношений с Россией. «Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным „, — сказал Пашинян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:15 20.09.2025
Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
0
201
09:10 20.09.2025
За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
0
292
09:00 20.09.2025
С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
0
267
22:40 19.09.2025
Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа
0
665
22:00 19.09.2025
Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США
0
718
21:20 19.09.2025
На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
0
910
21:01 19.09.2025
Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября
0
695
20:40 19.09.2025
Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса
0
834
20:00 19.09.2025
В МОК подтвердили, что россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады
0
778
19:20 19.09.2025
СВО пройдет, но востребованность в современной армии останется — Путин
0
820

Возврат к списку