Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронные учебники не планируется использовать в российских школах. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными», — сказал Бугаев.