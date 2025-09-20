Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения
14:20 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронные учебники не планируется использовать в российских школах. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.
«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными», — сказал Бугаев.
