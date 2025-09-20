0
0
67
НОВОСТИ

Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения

14:20 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронные учебники не планируется использовать в российских школах. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными», — сказал Бугаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:23 20.09.2025
Германия хочет «инициировать экстренную финансовую помощь» Палестине
0
257
11:00 20.09.2025
Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией
0
339
10:15 20.09.2025
Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
0
402
09:10 20.09.2025
За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
0
454
09:00 20.09.2025
С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
0
413
22:40 19.09.2025
Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа
0
745
22:00 19.09.2025
Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США
0
802
21:20 19.09.2025
На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
0
1004
21:01 19.09.2025
Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября
0
777
20:40 19.09.2025
Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса
0
950

Возврат к списку