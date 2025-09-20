0
0
162
НОВОСТИ

За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"

09:10 20.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новой визовой программе, предлагающей состоятельным людям ускоренную иммиграцию за $1 млн и $5 млн.

Физические лица могут получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" за $1 млн после оплаты сбора за обработку и проверки, следует из сообщения на сайте Белого дома.

За $5 млн будет доступна "Платиновая карта", которая позволит ее получателям "находиться в Соединенных Штатах, не облагаясь американскими налогами на доходы, полученные за пределами США", поясняет Белый дом.

В соответствии с указом, компании, заплатившие сбор в размере $2 млн за каждого человека, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества сотрудников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:15 20.09.2025
Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
0
0
09:00 20.09.2025
С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
0
160
22:40 19.09.2025
Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа
0
613
22:00 19.09.2025
Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США
0
667
21:20 19.09.2025
На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
0
865
21:01 19.09.2025
Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября
0
656
20:40 19.09.2025
Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса
0
775
20:00 19.09.2025
В МОК подтвердили, что россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады
0
741
19:20 19.09.2025
СВО пройдет, но востребованность в современной армии останется — Путин
0
783
18:40 19.09.2025
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана
0
849

Возврат к списку