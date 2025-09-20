За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
09:10 20.09.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новой визовой программе, предлагающей состоятельным людям ускоренную иммиграцию за $1 млн и $5 млн.
Физические лица могут получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" за $1 млн после оплаты сбора за обработку и проверки, следует из сообщения на сайте Белого дома.
За $5 млн будет доступна "Платиновая карта", которая позволит ее получателям "находиться в Соединенных Штатах, не облагаясь американскими налогами на доходы, полученные за пределами США", поясняет Белый дом.
В соответствии с указом, компании, заплатившие сбор в размере $2 млн за каждого человека, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества сотрудников.
