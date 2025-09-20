Рейтинг канцлера ФРГ Мерца поставил антирекорд - опрос

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень недовольства жителей Германии действиями канцлера Фридриха Мерца (ХДС) достиг рекордного значения. В настоящее время 62% немцев негативно оценивают его работу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Только 26% респондентов заявили, что довольны действиями нынешнего главы правительства ФРГ. Примечательно, что в начале июня был зафиксирован кратковременный рост доверия к канцлеру, однако с тех пор его рейтинг стремительно падает, достигнув нового рекордно низкого уровня.

Недовольство деятельностью правительства ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ в целом также сохраняется. Так, 62% опрошенных не удовлетворены работой правящей коалиции. Положительно работу правительства оценили лишь 23% граждан ФРГ. Это также является историческим минимумом с момента формирования нового кабмина Германии.