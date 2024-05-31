0
0
5
НОВОСТИ

Признаков пожара в тоннеле между станциями на Сокольнической линии нет -СМИ

22:43 31.05.2024

Пожара в тоннеле красной ветки московского метро нет, произошла поломка состава. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Признаков пожара в тоннеле между станциями на Сокольнической линии нет. Предварительно, произошло поломка подвижного состава», — сказал собеседник агентства.

Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что из-за приостановки движения на участке Сокольнической линии Московского метрополитена никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина – небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», – говорится в сообщении.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:31 31.05.2024
Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии Московского метро нет - Дептранс
0
103
21:30 31.05.2024
Екатерину Дунцову Минюст РФ включил в реестр иноагентов
0
224
20:20 31.05.2024
Уехавших в Польшу украинцев, полежавших призыву в армию, могут мобилизовать прямо на месте
0
314
20:10 31.05.2024
Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре - премьер Кобахидзе
0
318
19:30 31.05.2024
О том, что можно точно считать «победой Украины», не знают ни в Киеве, ни на Западе - Кулеба
0
359
19:25 31.05.2024
Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
0
306
19:10 31.05.2024
Германия пообещала Украине еще одну систему Patriot
0
303
18:55 31.05.2024
МИД Турции: Мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью конфликта на Украине
0
316
18:02 31.05.2024
Аэропорт "Шереметьево" открывает терминал D и подземный трансфер для обслуживания пассажиров
0
337
17:25 31.05.2024
США все же географически ограничили Украину в использовании американского оружия против РФ - WSJ
0
459

Возврат к списку