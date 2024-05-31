Признаков пожара в тоннеле между станциями на Сокольнической линии нет -СМИ

22:43

Пожара в тоннеле красной ветки московского метро нет, произошла поломка состава. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Признаков пожара в тоннеле между станциями на Сокольнической линии нет. Предварительно, произошло поломка подвижного состава», — сказал собеседник агентства.



Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что из-за приостановки движения на участке Сокольнической линии Московского метрополитена никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина – небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», – говорится в сообщении.