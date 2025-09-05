Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились на западе Украины, в Ужгороде. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Отмечается, что в состав словацкой делегации входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. С украинской стороны, помимо Зеленского, во встрече участвует премьер-министр Юлия Свириденко.

Ранее сегодня Зеленский встретился с главой Евросовета Антониу Коштой.