Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде
16:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились на западе Украины, в Ужгороде. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
Отмечается, что в состав словацкой делегации входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. С украинской стороны, помимо Зеленского, во встрече участвует премьер-министр Юлия Свириденко.
Ранее сегодня Зеленский встретился с главой Евросовета Антониу Коштой.
