НОВОСТИ

Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

22:46 05.09.2025

В Москве открыты новые съемочные павильоны на исторической площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реконструкция площадки киностудии идет очень активно. «Сегодня здесь реализуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках — на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, - заявил мэр. - Всего это будет больше 100 тыс. квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических и лучших съемочных центров не только Москвы, но и России. Мы стараемся сделать так, чтобы к концу года все эти проекты на обоих площадках были завершены. Строители и реконструкторы сегодня здесь, на Эйзенштейна, закончили первую и вторую очередь, осталась третья очередь, до конца года ее реализуем. Ну и в Валдайском на две трети тоже проект уже реализован».

В конце 2023 года киностудия перешла в собственность Москвы, к этому моменту многие ее объекты  оказались в предаварийном состоянии. «С годами инфраструктура этого пространства старилась, оставляла желать лучшего, - отметила министр культуру Ольга Любимова. - И конечно, очень часто просто современные проекты не могли работать на Киностудии Горького, потому что эта инфраструктура не соответствовала тому, что сейчас происходит в современном кино. И очень важно, чтобы в Киностудию Горького вернулась жизнь, вернулась возможность снимать кино, вернулась возможность заниматься творчеством. Чтобы благодаря такому пространству наше отечественное кино пополнялось новыми знаковыми картинами на многие и долгие годы вперед и на многие поколения вперед».

