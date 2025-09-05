0
НОВОСТИ

Мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры — Песков

17:40 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники для совершения преступлений будут использовать национальный мессенджер Max, как сейчас используют зарубежные платформы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными], — отметил Песков. — Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max».

«Я не понимаю вот контекст этих обсуждений [о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством], искренне не понимаю. Какая разница? Так же Max будут использовать», — заключил пресс-секретарь президента.

