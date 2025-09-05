0
НОВОСТИ

«Роснефть» участвует в фестивале «Лето в Москве»

22:05 05.09.2025

В Парке 850-летия Москвы в рамках фестиваля «Лето в Москве» работает фирменный фудтрак «Роснефти», в котором можно попробовать хот-доги, сэндвичи, фирменный кофе, морсы, лимонады, а также принять участие в викторинах с ценными призами от нефтяников.

У фудтрака можно увидеть гоночный автомобиль команды LADA Sport ROSNEFT. Это спортивная LADA Vesta с турбированным двухлитровым двигателем, которая участвует в заездах Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) во флагманском классе Touring. Вечером 5 сентября у автомобиля состоится встреча с титулованным гонщиком Леонидом Панфиловым. Он ответит на вопросы фанатов автоспорта, а также проведет автограф-сессию. После встречи он с автомобилем отправится на очередной этап РСКГ в Казани.

Горожане также смогут выдвинуть свою кандидатуру на участие в соревновательном заезде на автосимуляторах против гонщиков LADA Sport ROSNEFT. Он состоится во второй половине сентября на одной из автозаправочных станций «Роснефти». Для этого нужно купить что-то в фудтраке, принять участие в специальной викторине в Telegram-канале компании и прислать организаторам фото чека и результат викторины через форму обратной связи.

6 и 7 сентября посетители Парка 850-летия Москвы у передвижного кафе «Роснефти» смогут поучаствовать в викторинах, посвященных хоккейному клубу ЦСКА и выиграть билеты на матч армейцев против игроков «Адмирала». А 13 и 14 сентября волонтеры «Роснефти» устроят для посетителей фудтрака акции, посвященные Дню города Москвы.

