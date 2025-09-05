США прекращают программу военной поддержки европейских стран

17:00 Источник: Интерфакс

США планируют прекратить военную помощь европейским странам, граничащим с Россией, сообщил журналистам представитель Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис.

"Официально на прошлой неделе министерство обороны США проинформировало страны, что со следующего финансового года эта бюджетная статья будет сокращена до нуля для всех европейских государств", - сказал Урбелис, которого цитируют литовские СМИ.

Он уточнил, что речь идет о так называемой "поддержке по разделу 333", программе по обучению и перевооружению армий стран-союзников.