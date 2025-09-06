США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
22:45 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняется в статье, проект документа был передан ранее на текущей неделе на рассмотрение министра обороны США Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдается «внутренним и региональным миссиям», а не «противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва», пишет газета, ссылаясь на трех лиц, знакомых с содержанием предыдущих проектов стратегии. Ее главным разработчиком является заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.
