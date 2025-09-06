0
НОВОСТИ

США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ

22:45 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии. Об этом сообщила газета Politico, цитирующая выдержки из новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) США, которая готовится Пентагоном.

Как уточняется в статье, проект документа был передан ранее на текущей неделе на рассмотрение министра обороны США Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдается «внутренним и региональным миссиям», а не «противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва», пишет газета, ссылаясь на трех лиц, знакомых с содержанием предыдущих проектов стратегии. Ее главным разработчиком является заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

