0
0
141
НОВОСТИ

В Лувре подсчитали примерный ущерб от ограбления 19 октября

20:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, оценивается в 88 млн евро. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

По данным агентства, оценка произведена самим музеем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 21.10.2025
ЕС и Киев разрабатывают план урегулирования из 12 пунктов - Bloomberg
0
185
19:20 21.10.2025
С начала конфликта Украина получила от ЕС помощь на 178 миллиардов евро
0
266
19:12 21.10.2025
Сбер предупредил об активизации мошеннической схемы «звонок из военкомата»
0
298
18:45 21.10.2025
Частный страховой полис на украденные из Лувра ценности не выписывался - Le Parisien
0
318
18:20 21.10.2025
Италия за кулисами все больше отходит от линии ЕС по Украине - СМИ
0
377
17:42 21.10.2025
Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из России — Сийярто
0
392
17:12 21.10.2025
На кипрскую деревню с борта военного вертолета упала кассета с вооружениями
0
404
17:00 21.10.2025
ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках
0
377
16:32 21.10.2025
В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин
0
430
16:12 21.10.2025
В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico
0
399

Возврат к списку