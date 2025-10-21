В Лувре подсчитали примерный ущерб от ограбления 19 октября
20:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, оценивается в 88 млн евро. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.
По данным агентства, оценка произведена самим музеем.
НОВОСТИ
- 19:50 21.10.2025
- ЕС и Киев разрабатывают план урегулирования из 12 пунктов - Bloomberg
- 19:20 21.10.2025
- С начала конфликта Украина получила от ЕС помощь на 178 миллиардов евро
- 19:12 21.10.2025
- Сбер предупредил об активизации мошеннической схемы «звонок из военкомата»
- 18:45 21.10.2025
- Частный страховой полис на украденные из Лувра ценности не выписывался - Le Parisien
- 18:20 21.10.2025
- Италия за кулисами все больше отходит от линии ЕС по Украине - СМИ
- 17:42 21.10.2025
- Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из России — Сийярто
- 17:12 21.10.2025
- На кипрскую деревню с борта военного вертолета упала кассета с вооружениями
- 17:00 21.10.2025
- ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках
- 16:32 21.10.2025
- В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин
- 16:12 21.10.2025
- В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать