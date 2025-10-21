В Лувре подсчитали примерный ущерб от ограбления 19 октября

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, оценивается в 88 млн евро. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

По данным агентства, оценка произведена самим музеем.