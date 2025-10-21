0
0
121
НОВОСТИ

В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин

16:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим самозанятости продолжает действовать в России, очень важно, чтобы в нем не было злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

«Действие специального режима самозанятых продолжается, но здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений», — указал глава кабмина.

Мишустин отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 21.10.2025
На кипрскую деревню с борта военного вертолета упала кассета с вооружениями
0
57
17:00 21.10.2025
ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках
0
80
16:12 21.10.2025
В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico
0
173
16:00 21.10.2025
Прилепин подписывает контракт на военную службу
0
192
15:32 21.10.2025
ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
0
216
15:12 21.10.2025
Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин
0
223
15:00 21.10.2025
США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
0
260
14:32 21.10.2025
Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
0
319
14:12 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
0
331
14:00 21.10.2025
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
0
353

Возврат к списку