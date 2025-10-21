В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин
16:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим самозанятости продолжает действовать в России, очень важно, чтобы в нем не было злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.
«Действие специального режима самозанятых продолжается, но здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений», — указал глава кабмина.
Мишустин отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.
