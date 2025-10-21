0
0
118
НОВОСТИ

Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин

15:12 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля национальной валюты в экспортных расчетах превысила 50%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%», — указал Мишустин, отметив, что такой рост укрепляет экономику. «Стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности», — пояснил глава кабмина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 21.10.2025
Прилепин подписывает контракт на военную службу
0
1
15:32 21.10.2025
ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
0
86
15:00 21.10.2025
США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
0
147
14:32 21.10.2025
Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
0
202
14:12 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
0
224
14:00 21.10.2025
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
0
251
13:32 21.10.2025
Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
0
265
13:20 21.10.2025
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
0
280
13:05 21.10.2025
Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
0
296
13:00 21.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
264

Возврат к списку