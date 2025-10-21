Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин
15:12 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля национальной валюты в экспортных расчетах превысила 50%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%», — указал Мишустин, отметив, что такой рост укрепляет экономику. «Стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности», — пояснил глава кабмина.
НОВОСТИ
- 16:00 21.10.2025
- Прилепин подписывает контракт на военную службу
- 15:32 21.10.2025
- ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
- 15:00 21.10.2025
- США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
- 14:32 21.10.2025
- Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
- 13:32 21.10.2025
- Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
- 13:20 21.10.2025
- ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
- 13:05 21.10.2025
- Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
- 13:00 21.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать