Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля национальной валюты в экспортных расчетах превысила 50%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%», — указал Мишустин, отметив, что такой рост укрепляет экономику. «Стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности», — пояснил глава кабмина.