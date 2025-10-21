США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
15:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 515 тыс. нелегальных мигрантов были депортированы из Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе этого года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на помощника главы Министерства внутренней безопасности США Тришу Маклафлин.
По ее словам, до конца первого года Трампа на послу президента (до 20 января 2026 года — прим. ТАСС) число депортированных должно составить рекордные 600 тыс. человек. Маклафлин уточнила, что в общей сложности с начала года США покинули более 2 млн мигрантов, примерно 1,6 млн из которых уехали из страны добровольно.
