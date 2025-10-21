ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
13:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Боливарианской Республики Венесуэла. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин в октябре.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в документе.
Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
НОВОСТИ
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
- 13:32 21.10.2025
- Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
- 13:05 21.10.2025
- Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
- 13:00 21.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 12:32 21.10.2025
- КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
- 12:20 21.10.2025
- Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
- 12:05 21.10.2025
- Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
- 12:00 21.10.2025
- В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
- 11:40 21.10.2025
- Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать