ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы

13:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Боливарианской Республики Венесуэла. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин в октябре.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в документе.

Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

