НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ

14:12 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 195 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — свыше 220. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено более 215 и свыше 480 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 310 солдат в зоне группировки «Восток» и более 40 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

