Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
14:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год.
Согласно закону, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн руб. (16,8% ВВП, на 1,94 трлн руб. меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне — 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП, на 1,94 трлн руб. больше, чем было запланировано).
Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн руб. (ранее — 221,86 трлн руб.), по инфляции — до 6,8% (в действующей редакции закона — 7,6%).
НОВОСТИ
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 13:32 21.10.2025
- Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
- 13:20 21.10.2025
- ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
- 13:05 21.10.2025
- Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
- 13:00 21.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 12:32 21.10.2025
- КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
- 12:20 21.10.2025
- Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
- 12:05 21.10.2025
- Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
- 12:00 21.10.2025
- В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
- 11:40 21.10.2025
- Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать