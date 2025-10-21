Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год.

Согласно закону, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн руб. (16,8% ВВП, на 1,94 трлн руб. меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне — 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП, на 1,94 трлн руб. больше, чем было запланировано).

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн руб. (ранее — 221,86 трлн руб.), по инфляции — до 6,8% (в действующей редакции закона — 7,6%).