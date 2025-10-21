Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом — это «фантастическая версия». Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

«Как к фантастической версии и отношусь», — заметил представитель Кремля, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в столицу Венгрии.