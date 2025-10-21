0
0
152
НОВОСТИ

Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

13:05 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом — это «фантастическая версия». Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

«Как к фантастической версии и отношусь», — заметил представитель Кремля, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в столицу Венгрии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
0
43
14:00 21.10.2025
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
0
80
13:32 21.10.2025
Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
0
137
13:20 21.10.2025
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
0
161
13:00 21.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
160
12:32 21.10.2025
КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
0
226
12:20 21.10.2025
Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
0
244
12:05 21.10.2025
Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
0
240
12:00 21.10.2025
В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
0
244
11:40 21.10.2025
Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
0
240

Возврат к списку