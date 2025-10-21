Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт не исключает, что цены на газ в Германии из-за запрета на поставки из России продолжат расти.

«С 2021 года цены на газ выросли на 77%», — написала она на своей странице в соцсети X. «И если стоимость из-за всеобъемлющего эмбарго против России продолжит расти, то что тут поделаешь? Для команды министров благодаря недавнему повышению [их] жалованья на 500 евро это едва ли будет иметь значение», — заметила Вагенкнехт, комментируя утверждение главы Минэкономики ФРГ Катерины Райхе о том, что запрет на закупки российского газа не приведет к росту цен для потребителей.