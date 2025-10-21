Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
14:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт не исключает, что цены на газ в Германии из-за запрета на поставки из России продолжат расти.
«С 2021 года цены на газ выросли на 77%», — написала она на своей странице в соцсети X. «И если стоимость из-за всеобъемлющего эмбарго против России продолжит расти, то что тут поделаешь? Для команды министров благодаря недавнему повышению [их] жалованья на 500 евро это едва ли будет иметь значение», — заметила Вагенкнехт, комментируя утверждение главы Минэкономики ФРГ Катерины Райхе о том, что запрет на закупки российского газа не приведет к росту цен для потребителей.
НОВОСТИ
- 16:00 21.10.2025
- Прилепин подписывает контракт на военную службу
- 15:32 21.10.2025
- ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
- 15:12 21.10.2025
- Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин
- 15:00 21.10.2025
- США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
- 13:32 21.10.2025
- Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
- 13:20 21.10.2025
- ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
- 13:05 21.10.2025
- Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
- 13:00 21.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать