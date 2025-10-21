В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные датские чиновники по-прежнему опасаются, что президент США Дональд Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии, несмотря на молчание в последние несколько месяцев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, датские власти «не исключают, что Трамп полон решимости стать первым президентом США, значительно расширившим территорию Америки, впервые после приобретения Аляски в 1867 году при экс-президенте Эндрю Джонсоне». Копенгаген также испытывают серьезную тревогу относительно того, что некоторые из европейских партнеров в ЕС и НАТО не осознают, «насколько серьезной угрозой для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам может стать одержимость Трампа Гренландией», говорится в публикации.

Не желая провоцировать вспыльчивого американского лидера, особенно в условиях переговоров о торговле и сотрудничестве с США, они «предпочитают воспринимать планы Трампа по аннексии Гренландии как отвлекающий маневр или шутку, но в Копенгагене никто не смеется», указывает Politico.

Как сообщалось ранее, Пентагон включил Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС США. Принятое Вашингтоном решение укрепит способность американских ВС защищать континентальную часть Соединенных Штатов, а также будет содействовать усилению «обороны Западного полушария и углублению отношений с союзниками и партнерами в Арктике», отмечалось в заявлении. По свидетельству Politico, США не уведомляли о своих планах правительство Дании.