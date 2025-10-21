ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках
17:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках. Документ на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края.
Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.
НОВОСТИ
- 17:12 21.10.2025
- На кипрскую деревню с борта военного вертолета упала кассета с вооружениями
- 16:32 21.10.2025
- В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин
- 16:12 21.10.2025
- В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico
- 16:00 21.10.2025
- Прилепин подписывает контракт на военную службу
- 15:32 21.10.2025
- ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
- 15:12 21.10.2025
- Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин
- 15:00 21.10.2025
- США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
- 14:32 21.10.2025
- Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать