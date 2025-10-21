0
НОВОСТИ

ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках

17:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках. Документ на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края.

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

