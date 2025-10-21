Частный страховой полис на украденные из Лувра ценности не выписывался - Le Parisien
18:45 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ювелирные украшения, похищенные из Лувра 19 октября, были застрахованы государством. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, оценка ущерба продолжается. Драгоценности были застрахованы государством в соответствии с практикой, которая касается государственных коллекций.
Газета подчеркнула, что частный страховой полис на украденные ценности не выписывался.
