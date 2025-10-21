На кипрскую деревню с борта военного вертолета упала кассета с вооружениями
17:12 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кассета с неразорвавшимися вооружениями упала на деревню Пейя на Кипре с борта военного вертолета. Об этом сообщил в эфире телеканал «Альфа».
По его данным, у легкого многоцелевого вертолета Airbus H145M, совершавшего учебный полет во время проводившихся на острове военных учений, по всей видимости, отсоединилось крепление, удерживавшее кассету с вооружениями. Кассета упала на открытом пространстве в жилой зоне деревни Пейя в провинции Пафос.
На место происшествия немедленно прибыла полиция, опасавшаяся, что в результате инцидента могли оказаться пострадавшие, однако никто из жителей деревни травм не получил. Кипрские власти сейчас расследуют причины этого ЧП.
Как отмечают местные СМИ, вертолеты Airbus H145M на Кипре оснащены 70-мм ракетами с лазерным наведением и израильскими противотанковыми ракетами SPIKE ER2. В рамках замены парка из 11 ударных вертолетов Ми-35 российского производства Республика Кипр договорилась с концерном Airbus о приобретении 12 вертолетов H145M. Шесть из них уже поступили в распоряжение военно-воздушных подразделений Национальной гвардии Кипра.
НОВОСТИ
- 17:00 21.10.2025
- ГД запрещает продавать табак и вейпы на остановках
- 16:32 21.10.2025
- В режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений — Мишустин
- 16:12 21.10.2025
- В Дании не стали меньше бояться идеи Трампа захватить Гренландию — Politico
- 16:00 21.10.2025
- Прилепин подписывает контракт на военную службу
- 15:32 21.10.2025
- ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду
- 15:12 21.10.2025
- Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50% — Мишустин
- 15:00 21.10.2025
- США с начала года депортировали более 515 тыс. нелегалов — Fox News
- 14:32 21.10.2025
- Цены на газ в Германии с 2021 года выросли на 77% — Вагенкнехт
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать