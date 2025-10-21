Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из России — Сийярто

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия намерена оспорить в Европейском суде решение Совета ЕС, утвердившего предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение, принятое в понедельник министрами стран Евросоюза в Люксембурге.

Он отметил, что Венгрия считает действия Совета ЕС неправомерными, поскольку решение было принято не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Министры сочли это возможным, утверждая, что вопрос касался торговли, а не санкционной политики. Венгрия и Словакия, выступавшие против, не смогли использовать при голосовании свое право вето. «Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд», — сказал Сийярто в интервью телекомпании М1.