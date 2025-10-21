0
НОВОСТИ

Прилепин подписывает контракт на военную службу

16:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после ранения, подтвердил в разговоре с ТАСС, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

«Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как принял решение подписать контракт.

