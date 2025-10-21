Италия за кулисами все больше отходит от линии ЕС по Украине - СМИ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия, по словам ее премьер-министра Джорджи Мелони, продолжает поддержку Украины, но за кулисами все больше отдаляется от общей установки Евросоюза по поводу поставок оружия и европейских займов. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.

Издание отмечает, что в отличие от многих европейских партнеров, которые скептически относятся к предстоящей новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, итальянское правительство считает ее крайне важной. И Мелони скажет об этом в парламенте в среду, хотя и подчеркнет необходимость участия в переговорах Украины. Рим также сразу согласился с идеей Трампа, что эти переговоры должны отталкиваться от текущей линии фронта, и убедил в этом партнеров, судя по последнему совместному заявлению европейских лидеров. В свете этого, продолжает газета, итальянский премьер пока не приняла решения об участии в новой встрече «коалиции желающих». Хотя в резолюции большинства, принимаемой перед очередным саммитом ЕС и после выступления премьера в парламенте, будет указано на готовность поддержать 19-й пакет антироссийских санкций.

По вопросу же передачи кредитов Киеву за счет замороженных российских активов Мелони стала проявлять скептицизм.