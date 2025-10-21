С начала конфликта Украина получила от ЕС помощь на 178 миллиардов евро

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз уже потратил на Украину почти 178 млрд евро с начала конфликта, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи — больше, чем любая другая страна мира», — сказал он.