ЕС и Киев разрабатывают план урегулирования из 12 пунктов - Bloomberg
19:50 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, за реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России.
