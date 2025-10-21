Генсек НАТО срочно отправляется в Вашингтон на встречу с Трампом

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте вылетает с экстренным визитом в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет», — сообщила пресс-служба альянса. Этот визит до настоящего момента не значился в программе генсека.