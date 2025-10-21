Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
13:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от киберпреступлений в России достигает сотен миллиардов рублей, четверть из этих сумм составляют средства, похищенные у граждан. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ.
«За последние 5 лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех [видов преступлений] поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них — это средства, похищенные у граждан», — констатировал генпрокурор.
По его словам, «наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и несовершеннолетние».
