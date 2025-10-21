0
КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД

12:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов предпринять любые усилия для мирного воссоединения с островом Тайвань, при этом ни при каких условиях не допустит его отделения. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай готов искренне прикладывать все возможные усилия для достижения мирного воссоединения [с Тайванем], но никогда не позволит какому-либо человеку или силе каким-либо образом отделить Тайвань», — подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

