Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ
13:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую авиабомбу и 137 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:12 21.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 21.10.2025
- Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
- 13:32 21.10.2025
- Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
- 13:20 21.10.2025
- ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
- 13:05 21.10.2025
- Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
- 12:32 21.10.2025
- КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
- 12:20 21.10.2025
- Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
- 12:05 21.10.2025
- Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
- 12:00 21.10.2025
- В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
- 11:40 21.10.2025
- Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать