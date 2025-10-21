0
0
147
НОВОСТИ

Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ

13:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую авиабомбу и 137 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих — МО РФ
0
43
14:00 21.10.2025
Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год
0
80
13:32 21.10.2025
Ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей — генпрокурор
0
137
13:20 21.10.2025
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
0
161
13:05 21.10.2025
Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
0
173
12:32 21.10.2025
КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
0
226
12:20 21.10.2025
Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
0
244
12:05 21.10.2025
Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
0
240
12:00 21.10.2025
В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
0
244
11:40 21.10.2025
Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
0
240

Возврат к списку