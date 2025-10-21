Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую авиабомбу и 137 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

