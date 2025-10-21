Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози сообщил в письменном заявлении, что продолжит разоблачать «судебный скандал», который привел к его тюремному заключению.

«Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет», — говорится в заявлении, опубликованном на его странице в социальной сети X. Саркози отметил, что судебное расследование было инициировано на основании документа, фальсификация которого была доказана.