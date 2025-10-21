Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
12:05 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, посетит Израиль 21 октября. Как сообщает газета The New York Times (NYT), главная цель визита — спасти «с трудом достигнутое и хрупкое» соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее в кабмине Израиля анонсировали поездку Вэнса, которая продлится «несколько дней». Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не привел подробностей предстоящих переговоров. 20 октября глава израильского правительства встретился со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
По оценке издания, администрации президента США Дональда Трампа крайне важно сохранить соглашение о прекращении огня, чтобы реализовать свой масштабный план послевоенного устройства Газы. План состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления, размещение международных сил по стабилизации и разоружение ХАМАС.
19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание «принять меры» против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе и заявляют о приверженности соглашению о прекращении огня.
Новости
- 12:32 21.10.2025
- КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
- 12:20 21.10.2025
- Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
- 12:00 21.10.2025
- В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
- 11:40 21.10.2025
- Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
- 11:32 21.10.2025
- Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы — Reuters
- 11:20 21.10.2025
- Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
- 11:05 21.10.2025
- Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
- 11:00 21.10.2025
- Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
- 10:32 21.10.2025
- В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
- 10:20 21.10.2025
- Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать