Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, посетит Израиль 21 октября. Как сообщает газета The New York Times (NYT), главная цель визита — спасти «с трудом достигнутое и хрупкое» соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в кабмине Израиля анонсировали поездку Вэнса, которая продлится «несколько дней». Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не привел подробностей предстоящих переговоров. 20 октября глава израильского правительства встретился со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

По оценке издания, администрации президента США Дональда Трампа крайне важно сохранить соглашение о прекращении огня, чтобы реализовать свой масштабный план послевоенного устройства Газы. План состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления, размещение международных сил по стабилизации и разоружение ХАМАС.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание «принять меры» против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе и заявляют о приверженности соглашению о прекращении огня.