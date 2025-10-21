В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские правоохранители выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

«Вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек», — сказал генпрокурор.