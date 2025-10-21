В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек
12:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские правоохранители выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.
«Вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек», — сказал генпрокурор.
НОВОСТИ
- 12:32 21.10.2025
- КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
- 12:20 21.10.2025
- Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
- 12:05 21.10.2025
- Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
- 11:40 21.10.2025
- Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
- 11:32 21.10.2025
- Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы — Reuters
- 11:20 21.10.2025
- Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
- 11:05 21.10.2025
- Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
- 11:00 21.10.2025
- Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
- 10:32 21.10.2025
- В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
- 10:20 21.10.2025
- Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать