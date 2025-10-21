0
0
78
НОВОСТИ

В России выявили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек

12:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские правоохранители выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

«Вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек», — сказал генпрокурор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.10.2025
КНР готова предпринять любые усилия для мирного воссоединения с Тайванем — МИД
0
61
12:20 21.10.2025
Саркози обещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению
0
94
12:05 21.10.2025
Вице-президент США 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС — NYT
0
109
11:40 21.10.2025
Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело
0
145
11:32 21.10.2025
Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы — Reuters
0
189
11:20 21.10.2025
Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
0
206
11:05 21.10.2025
Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
0
232
11:00 21.10.2025
Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
0
226
10:32 21.10.2025
В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
0
272
10:20 21.10.2025
Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
0
262

Возврат к списку