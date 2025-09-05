Мошенники рассылают пенсионерам сообщения якобы от Пенсионного фонда РФ
18:45 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы уже 3 раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание. Вы числитесь в списке Пенсионного фонда как „Пенсионер“, поэтому мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров. Увеличение пенсии на 30% с помощью 1 справки, новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — разместило поддельное сообщение мошенников УБК в своем телеграм-канале.
В МВД подчеркнули, что это очередная мошенническая рассылка, направленная на пенсионеров. «Мы в очередной раз призываем — общайтесь с родственниками старшего поколения, разъясняйте им новости, показывайте примеры фейков, поддельных документов, вредоносных приложений», — призвали в управлении.
С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР).
