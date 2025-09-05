Выставка Русского музея на ВДНХ продлится до 1 февраля 2026 года — Собянин
22:32 05.09.2025
В российской столице открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Экспозиция размещена в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ВДНХ продолжает развиваться и к сегодняшнему дню на ее площадке создан один из крупнейших музейных комплексов РФ, объединяющий более 30 музеев.
«Мы закончили реставрацию Центрального павильона и вдохнули в него новую жизнь. Эта новая жизнь открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем, - отмети градоначальник. - Шедевры Русского музея, посвященные Москве, — в Москве это впервые, наверное, за всю историю Русского музея. Эти картины просто переместились в то место, где создавались. Это огромное событие. Приглашаю всех москвичей, до февраля эта выставка будет работать. Надеюсь, она будет одной из самых посещаемых».
Как подчеркнул мэр Москвы, впереди целый ряд совместных проектов с крупнейшими российскими музеями, международные проекты с музеями Китая, Индии, Бразилии, Мексики. «Это, конечно, вдохнет новую жизнь в наше музейное дело», — считает глава города.
Как считает министр культуры Ольга Любимова, выставка Русского музея на ВДНХ — уникальный просветительский проект, который будет интересен самым разным посетителям: «Очень важно, что появляются такие мощные просветительские проекты. Действительно, шедевры, которые очень редко покидают уникальную коллекцию Русского музея и вообще Санкт-Петербург, оказываются сегодня в Москве, оказываются вместе в уникальной экспозиции — от потрясающих примеров иконописи школы Андрея Рублева и заканчивая уже потрясающими совершенно работами советских мастеров, рассказывающими об истории этого города, архитектуре этого города, героях этого города».
Как отмечает гендиректор Русского музея Алла Манилова, выставка создавалась как спецпроект совместно с правительством столицы и командой ВДНХ, подготовлена ко Дню города Москвы и должна стать посланием для жителей мегаполиса.
