Конфискация суверенных активов РФ может подорвать доверие к евро - МИД Бельгии

20:15 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная конфискация суверенных активов РФ, замороженных в ЕС в связи с конфликтом на Украине, может серьезно подорвать доверие к евро и нанести ущерб европейским торговым площадкам. Такое мнение выразил агентству AFP министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.


