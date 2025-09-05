Проблемы с налогами привели к отставке вице-премьера Великобритании

17:12 Источник: Интерфакс

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер покинула свой пост из-за налогового скандала, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Рэйнер также оставила должности министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления, а также заместителя лидера Лейбористской партии.

Премьер Кир Стармер заявил, что новость об отставке Рэйнер расстроила его, и поблагодарил Рэйнер за проделанную работу.

Скандал вокруг Райнер разразился после того как стало известно, что при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось. Сама политик пояснила, что речь идет об ошибке, а не о злом умысле.