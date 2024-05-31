Аэропорт "Шереметьево" открывает терминал D и подземный трансфер для обслуживания пассажиров

18:02 Источник: Интерфакс

Аэропорт "Шереметьево" 1 июня планирует возобновить работу пассажирского терминала D, закрытого в начале 2022 года.

На первом этапе в терминале D будут обслуживаться только рейсы авиакомпании "Победа", сообщила пресс-служба аэропорта. Полеты будут выполняться более чем по 25 внутрироссийским направлениям.

Помимо этого, с 1 июня возобновляется движение беспилотных поездов по подземному тоннелю, соединяющему северные (В, С) и южные терминалы аэропорта (D, E, F). Эти поезда не ходили с июня 2022 года.